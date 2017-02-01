Новости Мариуполя
Среда, 1 Февраля 2017 года
Ринат Ахметов поставил Гуманитарному штабу задачу направить все имеющиеся ресурсы для спасения мирных жителей Авдеевки, оказавшихся в критической ситуации. Об этом сообщила Римма Филь в эфире «Громадського радіо» 31 января.
Завтра утром, 1 февраля, Штаб Рината Ахметова отправит в Авдеевку еще одну партию продуктов для мирных жителей. В составе груза крупы, чай, кофе, вода, одноразовая пос... Прочитать
Среда, 1 Февраля 2017 года
Преимущества, недостатки и перспективы развития громад, особенности реформирования в громадах, которые освобождены от оккупации и на территории проведения АТО. Но главное, что мешает созданию объединенных территориальных громад в Приазовье, обсуждали сегодня Степан Махсма и Владимир Гусак.
ВЛАДИМИР ГУСАК, народный депутат Украины: "Присоединение к городу Мариуполю части сел, к... Прочитать
Среда, 1 Февраля 2017 года
«Нафтогаз Украины» информирует о повышении цены на газ на условиях предоплаты для промышленных потребителей. Для них уже с завтрашнего дня стоимость одной тысячи кубометров газа станет больше на 22 %. Эта цена будет действительной для потребителей, которые закупают газ в объёме более 50 тысяч кубометров и при отсутствии долгов. Повысят промышленникам и тарифы на электроэнергию. Рост от 1 до 3... Прочитать
Среда, 1 Февраля 2017 года
Сегодня во дворце культуры «Металлургов» аншлаг - стартовал шестой сезон конкурса социального проекта «Город нашими руками».
СЕРГЕЙ МАГЕРА, координатор ОС «Зелёный центр Метинвест»: "Всем инициативным группам, просто отдельным гражданам, котрые хотели бы видеть город Мариуполь опрятным, чистым, благоустроенным и очень комфотным для жизни".
Впервые... Прочитать
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