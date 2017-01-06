История Мариуполя. Его улиц и исторических памятников. Захватывающие истории жизни известных жителей города, которые оставили след в мире искусства и музыки. Узнайте всё о своём городе из авторской программы Сергея Бурова «Мариуполь. Былое».

Новостийная служба телеканала «Сигма» каждый день готовит для вас интересную и актуальную информацию о Мариуполе и Приазовье. Смотрите информационную программу «Зеркало» в 18.45 и 20.30

Новости Мариуполя

Героиня публикаций «Фактов» 3-летняя Милана Абдурашитова два года назад во время обстрела Мариуполя потеряла маму и осталась без левой голени. После лечения в Днепропетровске и Киеве девочке поставили протез. Летом 2016 года Милана прошла курс реабилитации от Штаба Рината Ахметова, направленный на укрепление мышечной системы. Сейчас девочка живет с бабушкой Ольгой в Киеве и ходит в обычный... Прочитать

Семь должностных лиц, которые "забыли" на Новый год бойцов АТО в Мариуполе, получат дисциплинарные взыскания, об этом сегодня в Facebook написал министр обороны Степан Полторак. Напомним, 31 декабря Президент Украины Петр Порошенко наградил 15 военнослужащих, отличившихся на Светлодарской дуге, государственными наградами. После того, как глава государства уехал, бойцы, в их числе - и три женщины, ... Прочитать

"Вселенский потоп", - так о своей проблеме говорят жители 3 дома на улице Солнечной. Валентина Павловна живет на 9 этаже. В ее квартире ситуация самая напряженная. Вода проступает по всему периметру потолка, течет даже из люстры. - Боимся. Сын сказал: "Мам, сейчас замкнет, не выключай свет". На полу - тряпки и тазики. Вода льется интенсивно, поэтому Валентине Павловне приходится д... Прочитать

С начала нового года в медицинские учреждения Мариуполя обратились почти две с половиной тысячи человек. Что позволило специалистам сделать вывод: болезнь отступает, в том числе и среди школьников. ВЛАДИМИР БЕЛИЦКИЙ, начальник управления госнадзора ГУ Госпродпотребслужбы в Донецкой области: "Школьников за первую неделю 2017 года обратилось 278 человек, это на 50,2... Прочитать

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