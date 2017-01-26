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Новости Мариуполя

3 218 детей Донбасса получили адресную помощь на срочное лечение и операции от Гуманитарного штаба Рината Ахметова. Еженедельно в Штабе принимается решение об оказании помощи обратившимся семьям. Люди просят помочь с проведением срочных операций, закупкой лекарств, расходных материалов и технических средств реабилитации. Помощь оказывается детям до 18 лет по обе стороны линии соприко... Прочитать

По информации исполняющего обязанности руководителя городской прокуратуры №1 Олега Марченко следственным отделом главного управления Национальной полиции сейчас проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому в отношении Азовского судоремонтного завода. ОЛЕГ МАРЧЕНКО, и. о. руководителя Мариупольской городской прокуратуры №1: "По факту умышленного не исполн... Прочитать

Полиция задержала мариупольца, которого в течение года разыскивал Интерпол. В 2013-м в одной из квартир Центрального района, во время застолья, мужчина нанёс ножевые ранения семейной паре. В результате - супруги были госпитализированы. С этого дня началась история побега злоумышленника. Киев, его окраины и Одесса — мужчина менял места жительства и старался вести неприметный образ жизни. В начале ... Прочитать

- Вопрос доложен на заседании комиссии, все вопросы учтены, замечаний нет. Вот так коротко и быстро. Хотел - быстро и коротко, а получилось - развернуто и в подробностях. Основной вопрос повестки дня - проект Программы социально-экономического развития Мариуполя. Докладчик Юрий Кампов, директор департамента экономики и структурных реформ. Программу развития он знает - во всех деталях. ... Прочитать

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