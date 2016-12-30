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Зеркало

«Зеркало»

Новостийная служба телеканала «Сигма» каждый день готовит для вас интересную и актуальную информацию о Мариуполе и Приазовье. Смотрите информационную программу «Зеркало» в 18.45 и 20.30

Есть повод

«Есть повод»

Каждый день на телеканале «Сигма» программа поздравлений «Есть повод!» дарит всем именинникам хорошее настроение, незабываемые впечатления и создаёт настоящий праздник! «Есть повод» - непременный атрибут Вашего праздника!

Мариуполь. Былое

«Мариуполь. Былое»

История Мариуполя. Его улиц и исторических памятников. Захватывающие истории жизни известных жителей города, которые оставили след в мире искусства и музыки. Узнайте всё о своём городе из авторской программы Сергея Бурова «Мариуполь. Былое».

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Новости Мариуполя

30.12. Мариупольские петухи. Как живется им сегодня?
Пятница, 30 Декабря 2016 года

30.12. Мариупольские петухи. Как живется им сегодня?

Гостей встречает хозяин дома Анатолий Иванович Куликов. Вместе с ним идем знакомиться с символом 2017. И хотя Петрович, так зовут двухлетнего петуха, гостей явно не ждал, во время съемок был тактичен и в меру криклив.- Не ори, по телевизору покажут.Знакомство - состоялось, поэтому Петрович отправляется к своим курочкам. Раньше, говорит Анатолий Иванович, хозяйство было побольше. Кур - порядка 60, ...   Прочитать

30.12. Чем запомнился год для мариупольцев?
Пятница, 30 Декабря 2016 года

30.12. Чем запомнился год для мариупольцев?

- Очень много ощущений таких, не хочется отпускать его. Очень хороший 2016 год.- Городскую ёлку поставили, каток сделали: для детей, для взрослых.- Город стад намного чище. Только позитив и всё.- Например, перестали так сильно стрелять, как раньше стреляли и что мы не сидим в подвалах, не уезжаем в разные города, а живём в своём родном Мариуполе, там где нас любят и уважают.Перспективы в 2017 году...   Прочитать

30.12. Мариупольские спортсмены подводят итоги 2016
Пятница, 30 Декабря 2016 года

30.12. Мариупольские спортсмены подводят итоги 2016

Олимпийские игры 2016. В Бразилию за наградами поехали сразу трое мариупольцев: борец греко-римского стиля Александр Чернецкий, гимнаст Игорь Радивилов и марафонец-легкоатлет Александр Ситковский. Масштабные соревнования мариупольцы завершили без наград. А вот наши паралимпийцы блеском медалей порадовали. В составе национальной команды выступали три мариупольца — пловцы Даниил Чуфаров, Александр К...   Прочитать

30.12. Итоги работы "Зеленого центра МЕТИВЕСТ-2016"
Пятница, 30 Декабря 2016 года

30.12. Итоги работы "Зеленого центра МЕТИВЕСТ-2016"

Театральная площадь, подземный переход, площадь Свободы. Сегодня в разных местах города активисты "Зелёного центра Метинвест" поздравляют горожан и раздают им праздничные буклеты. Кроме информации о работе Центра, там много полезного и интересного - рецепты хозяйке на заметку, раскраски и поделки для детей, календарь.ЕЛЕНА, активист ЗЦМ:&nbsp; "Сейчас у нас акция, мы поздравляем всех мариупольцев ...   Прочитать

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