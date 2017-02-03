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Новости Мариуполя

Картины, вооружение и предметы быта. Окунуться в японскую культуру мариупольцы могут, посетив выставку "По следам самураев". Ее инициатор - "Клуб любителей японской культуры". ИЛОНА АРХАНГЕЛЬСКАЯ, председатель клуба любителей японской культуры: "Собиралось это в течение 10 лет, привозилось из Японии, что-то заказывали, что-то привозили лично. Свой вклад в коллекцию также сделали жит... Прочитать

Обслуживание и ремонт электробытовой техники, а также специализация по обслуживанию грузоподъёмной машины. Сегодня долгожданные дипломы получают полсотни младших специалистов. В их числе Елизавета Киселёва. Свой дипломный проект на тему "Мостовой кран" девушка защитила на отлично. ЕЛИЗАВЕТА КИСЕЛЁВА, выпускница: "По началу, конечно, казалось, что это сложно. На самом деле для девушк... Прочитать

Самое начало улицы Итальянской, исторический район города. С одной стороны - полуразрушенный дом, построенный в начале прошлого века купцом Региром, с другой - стихийная свалка на склоне. Сегодня вид одной части улицы уже радует мариупольцев: благодаря сотрудникам "Зеленстроя" импровизированный мусорный полигон уже стал историей. Осталось немного - до следующей среды обещают вывезти и обрез... Прочитать

- 3, 4 и 5 горят желтым цветом, это давление меньше, чем 0,5. Это даже на полхода, это полный тихий ход. Начальник доменного цеха комбината имени Ильича Александр Науменко и показывает, и рассказывает, как работают металлурги в условиях дефицита кокса, 99% которого они получали из Авдеевки. Сегодня его потребление снизилось на 2 тысячи тонн. При этом три печи работают на низких параметрах, ... Прочитать

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