История Мариуполя. Его улиц и исторических памятников. Захватывающие истории жизни известных жителей города, которые оставили след в мире искусства и музыки. Узнайте всё о своём городе из авторской программы Сергея Бурова «Мариуполь. Былое».

Новостийная служба телеканала «Сигма» каждый день готовит для вас интересную и актуальную информацию о Мариуполе и Приазовье. Смотрите информационную программу «Зеркало» в 18.45 и 20.30

Новости Мариуполя

Гостей встречает хозяин дома Анатолий Иванович Куликов. Вместе с ним идем знакомиться с символом 2017. И хотя Петрович, так зовут двухлетнего петуха, гостей явно не ждал, во время съемок был тактичен и в меру криклив.- Не ори, по телевизору покажут.Знакомство - состоялось, поэтому Петрович отправляется к своим курочкам. Раньше, говорит Анатолий Иванович, хозяйство было побольше. Кур - порядка 60, ... Прочитать

- Очень много ощущений таких, не хочется отпускать его. Очень хороший 2016 год.- Городскую ёлку поставили, каток сделали: для детей, для взрослых.- Город стад намного чище. Только позитив и всё.- Например, перестали так сильно стрелять, как раньше стреляли и что мы не сидим в подвалах, не уезжаем в разные города, а живём в своём родном Мариуполе, там где нас любят и уважают.Перспективы в 2017 году... Прочитать

Олимпийские игры 2016. В Бразилию за наградами поехали сразу трое мариупольцев: борец греко-римского стиля Александр Чернецкий, гимнаст Игорь Радивилов и марафонец-легкоатлет Александр Ситковский. Масштабные соревнования мариупольцы завершили без наград. А вот наши паралимпийцы блеском медалей порадовали. В составе национальной команды выступали три мариупольца — пловцы Даниил Чуфаров, Александр К... Прочитать

Театральная площадь, подземный переход, площадь Свободы. Сегодня в разных местах города активисты "Зелёного центра Метинвест" поздравляют горожан и раздают им праздничные буклеты. Кроме информации о работе Центра, там много полезного и интересного - рецепты хозяйке на заметку, раскраски и поделки для детей, календарь.ЕЛЕНА, активист ЗЦМ: "Сейчас у нас акция, мы поздравляем всех мариупольцев ... Прочитать

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