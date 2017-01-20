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Зеркало

«Зеркало»

Новостийная служба телеканала «Сигма» каждый день готовит для вас интересную и актуальную информацию о Мариуполе и Приазовье. Смотрите информационную программу «Зеркало» в 18.45 и 20.30

Есть повод

«Есть повод»

Каждый день на телеканале «Сигма» программа поздравлений «Есть повод!» дарит всем именинникам хорошее настроение, незабываемые впечатления и создаёт настоящий праздник! «Есть повод» - непременный атрибут Вашего праздника!

Мариуполь. Былое

«Мариуполь. Былое»

История Мариуполя. Его улиц и исторических памятников. Захватывающие истории жизни известных жителей города, которые оставили след в мире искусства и музыки. Узнайте всё о своём городе из авторской программы Сергея Бурова «Мариуполь. Былое».

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Новости Мариуполя

20.01 | Трудоустройство металлургов
Пятница, 20 Января 2017 года

20.01 | Трудоустройство металлургов

Слесари, резчики и сварщики. Крупнейшая в Украине ремонтная компания "Метинвест ПромСервис" &nbsp;столкнулась с нехваткой квалифицированных кадров. Сегодня численность персонала составляет 6 тысяч человек. Чтобы качество выполняемых работ соответствовало требованиям заказчика, задача №1: привлечь кадры и увеличить численность персонала в 2 раза. МИХАИЛ РУБЦОВ? генеральный дир...   Прочитать

20.01 | Репортаж из Водяного
Пятница, 20 Января 2017 года

20.01 | Репортаж из Водяного

Такие так называемые "подарки" в Водяное прилетают каждый день. НИКИТА, военнослужащий ВСУ: &nbsp;"Неспокойно. 82-е, иногда 120-е. В основном работают пулеметы". Роман, а он в зоне АТО всего третий месяц, говорит, к ежедневным опасным обстрелам можно привыкнуть. РОМАН, военнослужащий ВСУ: &nbsp;"Стреляют иногда. раньше прилетало постоянно 120 мином...   Прочитать

20.01 | Встреча с военными ко Дню Соборности Украины
Пятница, 20 Января 2017 года

20.01 | Встреча с военными ко Дню Соборности Украины

Последние приготовления и волнительные минут ожидания. Сегодня для главных гостей праздника подготовили подарки и взрослые, и дети. Свои ладошки на плакате Мира нарисовали четырехлетние малыши, а ребята постарше приготовили обереги. ВЕРОНИКА, воспитанница Школы искусств: &nbsp;"Такими куколками мы подарим им, мне кажется, чуточку счастья. Приятно им будет, мне кажется". ...   Прочитать

20.01 | Утилизация новогодних елок
Пятница, 20 Января 2017 года

20.01 | Утилизация новогодних елок

Хозяева вот этой елки до контейнерной площадки так не дошли. Всё, что у них получилось, - это обмотать новогодний атрибут в полиэтилен. К контейнерам хвойное дерево принесла дворник Лилия Ивановна. ЛИЛИЯ ХАЛЕЕВА? дворник ЖКП "Жильё-центр": &nbsp;"Когда сами относят, когда и мы относим, убираем всё. Корр: Куда вы сносите елки? Она: К мусорнику, потом машина приезжает и забирает елки". ...   Прочитать

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