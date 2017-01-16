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Понедельник, 16 Января   18:20
Зеркало

«Зеркало»

Новостийная служба телеканала «Сигма» каждый день готовит для вас интересную и актуальную информацию о Мариуполе и Приазовье. Смотрите информационную программу «Зеркало» в 18.45 и 20.30

Есть повод

«Есть повод»

Каждый день на телеканале «Сигма» программа поздравлений «Есть повод!» дарит всем именинникам хорошее настроение, незабываемые впечатления и создаёт настоящий праздник! «Есть повод» - непременный атрибут Вашего праздника!

Мариуполь. Былое

«Мариуполь. Былое»

История Мариуполя. Его улиц и исторических памятников. Захватывающие истории жизни известных жителей города, которые оставили след в мире искусства и музыки. Узнайте всё о своём городе из авторской программы Сергея Бурова «Мариуполь. Былое».

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Новости Мариуполя

Как удалить заявку на сайте пропусков?
Понедельник, 16 Января 2017 года

Как удалить заявку на сайте пропусков?

На горячую линию БФ «Горение» часто обращаются с вопросом об удалении заявок на&nbsp;сайте пропусков. Юристы организации разъяснили, как это делать. Удалять заявки на сайте необходимо если: Заявка была подана с ошибками В личном кабинете оформлено больше 5 заявок (согласно Временному порядку, в одном кабинете разрешается оформить до 5 заявок) Потерян логин, пароль или электронная поч...   Прочитать

15.01. Студенческие стипендии в 2017 году
Понедельник, 16 Января 2017 года

15.01. Студенческие стипендии в 2017 году

- Что будет делать та оставшаяся часть студентов, которая осталась без стипендии, я не понимаю. Пока студенты сдают зимнюю сессию, проректор по экономике и перспективному развитию ПГТУ Валерий Дмитриев ломает голову над тем, кому и по каким критериям начислять стипендии. Рейтинговая система начисления уже вступила в силу, но до сих пор никаких рекомендаций из Министерства образования по это...   Прочитать

15.01. В Фонде развития Мариуполя говорили о том, как сделать наш город привлекательным
Понедельник, 16 Января 2017 года

15.01. В Фонде развития Мариуполя говорили о том, как сделать наш город привлекательным

Тренинг "Урбанистика. Управление городскими территориями" состоялся по инициативе &nbsp;"Фонда развития Мариуполя" и городского совета. Киевский архитектор, один из основателей школы урбанистики Виктор Зотов рассказал о возможных путях развития привлекательности города и улучшения качества проживания. Сравнивая мегаполис с живым организмом, он считает, что акценты нужно делать не на форме, а на со...   Прочитать

15.01. Четвероногий друг на страже закона
Понедельник, 16 Января 2017 года

15.01. Четвероногий друг на страже закона

- Ко мне! Рядом! Рядом! Хорошо! У Арона не бывает выходных и праздников. Даже во время прогулки нужно тренироваться. Он на службе всего год. Но уже успел отличиться. Вместе с хозяйкой, кинологом Аленой, Арон приехал из Закарпатья помогать местным полицейским. О том, что раскрыл серьезное преступление, служебный пес даже не догадывается. АЛЁНА МАЛИКОВА, кинолог: &nbs...   Прочитать

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