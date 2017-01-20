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Новости Мариуполя

Слесари, резчики и сварщики. Крупнейшая в Украине ремонтная компания "Метинвест ПромСервис" столкнулась с нехваткой квалифицированных кадров. Сегодня численность персонала составляет 6 тысяч человек. Чтобы качество выполняемых работ соответствовало требованиям заказчика, задача №1: привлечь кадры и увеличить численность персонала в 2 раза. МИХАИЛ РУБЦОВ? генеральный дир... Прочитать

Такие так называемые "подарки" в Водяное прилетают каждый день. НИКИТА, военнослужащий ВСУ: "Неспокойно. 82-е, иногда 120-е. В основном работают пулеметы". Роман, а он в зоне АТО всего третий месяц, говорит, к ежедневным опасным обстрелам можно привыкнуть. РОМАН, военнослужащий ВСУ: "Стреляют иногда. раньше прилетало постоянно 120 мином... Прочитать

Последние приготовления и волнительные минут ожидания. Сегодня для главных гостей праздника подготовили подарки и взрослые, и дети. Свои ладошки на плакате Мира нарисовали четырехлетние малыши, а ребята постарше приготовили обереги. ВЕРОНИКА, воспитанница Школы искусств: "Такими куколками мы подарим им, мне кажется, чуточку счастья. Приятно им будет, мне кажется". ... Прочитать

Хозяева вот этой елки до контейнерной площадки так не дошли. Всё, что у них получилось, - это обмотать новогодний атрибут в полиэтилен. К контейнерам хвойное дерево принесла дворник Лилия Ивановна. ЛИЛИЯ ХАЛЕЕВА? дворник ЖКП "Жильё-центр": "Когда сами относят, когда и мы относим, убираем всё. Корр: Куда вы сносите елки? Она: К мусорнику, потом машина приезжает и забирает елки". ... Прочитать

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