Новости Мариуполя
Пятница, 20 Января 2017 года
Слесари, резчики и сварщики. Крупнейшая в Украине ремонтная компания "Метинвест ПромСервис" столкнулась с нехваткой квалифицированных кадров. Сегодня численность персонала составляет 6 тысяч человек. Чтобы качество выполняемых работ соответствовало требованиям заказчика, задача №1: привлечь кадры и увеличить численность персонала в 2 раза.
МИХАИЛ РУБЦОВ? генеральный дир... Прочитать
Пятница, 20 Января 2017 года
Такие так называемые "подарки" в Водяное прилетают каждый день.
НИКИТА, военнослужащий ВСУ: "Неспокойно. 82-е, иногда 120-е. В основном работают пулеметы".
Роман, а он в зоне АТО всего третий месяц, говорит, к ежедневным опасным обстрелам можно привыкнуть.
РОМАН, военнослужащий ВСУ: "Стреляют иногда. раньше прилетало постоянно 120 мином... Прочитать
Пятница, 20 Января 2017 года
Последние приготовления и волнительные минут ожидания. Сегодня для главных гостей праздника подготовили подарки и взрослые, и дети. Свои ладошки на плакате Мира нарисовали четырехлетние малыши, а ребята постарше приготовили обереги.
ВЕРОНИКА, воспитанница Школы искусств: "Такими куколками мы подарим им, мне кажется, чуточку счастья. Приятно им будет, мне кажется".
... Прочитать
Пятница, 20 Января 2017 года
Хозяева вот этой елки до контейнерной площадки так не дошли. Всё, что у них получилось, - это обмотать новогодний атрибут в полиэтилен. К контейнерам хвойное дерево принесла дворник Лилия Ивановна.
ЛИЛИЯ ХАЛЕЕВА? дворник ЖКП "Жильё-центр": "Когда сами относят, когда и мы относим, убираем всё. Корр: Куда вы сносите елки? Она: К мусорнику, потом машина приезжает и забирает елки".
... Прочитать
АРХИВ НОВОСТЕЙ