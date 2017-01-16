История Мариуполя. Его улиц и исторических памятников. Захватывающие истории жизни известных жителей города, которые оставили след в мире искусства и музыки. Узнайте всё о своём городе из авторской программы Сергея Бурова «Мариуполь. Былое».

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Новости Мариуполя

На горячую линию БФ «Горение» часто обращаются с вопросом об удалении заявок на сайте пропусков. Юристы организации разъяснили, как это делать. Удалять заявки на сайте необходимо если: Заявка была подана с ошибками В личном кабинете оформлено больше 5 заявок (согласно Временному порядку, в одном кабинете разрешается оформить до 5 заявок) Потерян логин, пароль или электронная поч... Прочитать

- Что будет делать та оставшаяся часть студентов, которая осталась без стипендии, я не понимаю. Пока студенты сдают зимнюю сессию, проректор по экономике и перспективному развитию ПГТУ Валерий Дмитриев ломает голову над тем, кому и по каким критериям начислять стипендии. Рейтинговая система начисления уже вступила в силу, но до сих пор никаких рекомендаций из Министерства образования по это... Прочитать

Тренинг "Урбанистика. Управление городскими территориями" состоялся по инициативе "Фонда развития Мариуполя" и городского совета. Киевский архитектор, один из основателей школы урбанистики Виктор Зотов рассказал о возможных путях развития привлекательности города и улучшения качества проживания. Сравнивая мегаполис с живым организмом, он считает, что акценты нужно делать не на форме, а на со... Прочитать

- Ко мне! Рядом! Рядом! Хорошо! У Арона не бывает выходных и праздников. Даже во время прогулки нужно тренироваться. Он на службе всего год. Но уже успел отличиться. Вместе с хозяйкой, кинологом Аленой, Арон приехал из Закарпатья помогать местным полицейским. О том, что раскрыл серьезное преступление, служебный пес даже не догадывается. АЛЁНА МАЛИКОВА, кинолог: &nbs... Прочитать

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