Новости Мариуполя
Четверг, 26 Января 2017 года
3 218 детей Донбасса получили адресную помощь на срочное лечение и операции от Гуманитарного штаба Рината Ахметова.
Еженедельно в Штабе принимается решение об оказании помощи обратившимся семьям. Люди просят помочь с проведением срочных операций, закупкой лекарств, расходных материалов и технических средств реабилитации. Помощь оказывается детям до 18 лет по обе стороны линии соприко... Прочитать
Среда, 25 Января 2017 года
По информации исполняющего обязанности руководителя городской прокуратуры №1 Олега Марченко следственным отделом главного управления Национальной полиции сейчас проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому в отношении Азовского судоремонтного завода.
ОЛЕГ МАРЧЕНКО, и. о. руководителя Мариупольской городской прокуратуры №1: "По факту умышленного не исполн... Прочитать
Среда, 25 Января 2017 года
Полиция задержала мариупольца, которого в течение года разыскивал Интерпол.
В 2013-м в одной из квартир Центрального района, во время застолья, мужчина нанёс ножевые ранения семейной паре. В результате - супруги были госпитализированы. С этого дня началась история побега злоумышленника. Киев, его окраины и Одесса — мужчина менял места жительства и старался вести неприметный образ жизни. В начале ... Прочитать
Среда, 25 Января 2017 года
- Вопрос доложен на заседании комиссии, все вопросы учтены, замечаний нет. Вот так коротко и быстро.
Хотел - быстро и коротко, а получилось - развернуто и в подробностях. Основной вопрос повестки дня - проект Программы социально-экономического развития Мариуполя. Докладчик Юрий Кампов, директор департамента экономики и структурных реформ. Программу развития он знает - во всех деталях.
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