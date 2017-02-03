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Зеркало

«Зеркало»

Новостийная служба телеканала «Сигма» каждый день готовит для вас интересную и актуальную информацию о Мариуполе и Приазовье. Смотрите информационную программу «Зеркало» в 18.45 и 20.30

Есть повод

«Есть повод»

Каждый день на телеканале «Сигма» программа поздравлений «Есть повод!» дарит всем именинникам хорошее настроение, незабываемые впечатления и создаёт настоящий праздник! «Есть повод» - непременный атрибут Вашего праздника!

Мариуполь. Былое

«Мариуполь. Былое»

История Мариуполя. Его улиц и исторических памятников. Захватывающие истории жизни известных жителей города, которые оставили след в мире искусства и музыки. Узнайте всё о своём городе из авторской программы Сергея Бурова «Мариуполь. Былое».

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Новости Мариуполя

03.02 | «По следам самураев». Выставка в краеведческом музее
Пятница, 3 Февраля 2017 года

03.02 | «По следам самураев». Выставка в краеведческом музее

Картины, вооружение и предметы быта. Окунуться в японскую культуру мариупольцы могут, посетив выставку "По следам самураев". Ее инициатор - "Клуб любителей японской культуры". ИЛОНА АРХАНГЕЛЬСКАЯ, председатель клуба любителей японской культуры: &nbsp;"Собиралось это в течение 10 лет, привозилось из Японии, что-то заказывали, что-то привозили лично. Свой вклад в коллекцию также сделали жит...   Прочитать

03.02 | Вручение дипломов в техникуме
Пятница, 3 Февраля 2017 года

03.02 | Вручение дипломов в техникуме

Обслуживание и ремонт электробытовой техники, а также специализация по обслуживанию грузоподъёмной машины. Сегодня долгожданные дипломы получают полсотни младших специалистов. В их числе Елизавета Киселёва. Свой дипломный проект на тему "Мостовой кран" девушка защитила на отлично. ЕЛИЗАВЕТА КИСЕЛЁВА, выпускница: &nbsp;"По началу, конечно, казалось, что это сложно. На самом деле для девушк...   Прочитать

03.02 | Стихийные свалки в Центральном районе
Пятница, 3 Февраля 2017 года

03.02 | Стихийные свалки в Центральном районе

Самое начало улицы Итальянской, исторический район города. С одной стороны - полуразрушенный дом, построенный в начале прошлого века купцом Региром, с другой - стихийная свалка на склоне. Сегодня вид одной части улицы уже радует мариупольцев: &nbsp; благодаря сотрудникам "Зеленстроя" импровизированный мусорный полигон уже стал историей. Осталось немного - до следующей среды обещают вывезти и обрез...   Прочитать

03.02 | Ситуация по поставкам кокса на комбинате им. Ильича
Пятница, 3 Февраля 2017 года

03.02 | Ситуация по поставкам кокса на комбинате им. Ильича

- 3, 4 и 5 горят желтым цветом, это давление меньше, чем 0,5. Это даже на полхода, это полный тихий ход. Начальник доменного цеха комбината имени Ильича Александр Науменко и показывает, и рассказывает, как работают металлурги в условиях дефицита кокса, 99% которого они получали из Авдеевки. Сегодня его потребление снизилось на 2 тысячи тонн. При этом три печи работают на низких параметрах, ...   Прочитать

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