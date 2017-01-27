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Новости Мариуполя

Техническое состояние автобусов, квалификация водителей, соблюдение правил дорожного движения, размеры штрафных санкций. В новом договоре, который со всеми перевозчиками был заключен в прошлом году, расставлены все точки над "и". Тем не менее, на линию продолжают выходить автобусы, к собственникам которых у проверяющих служб есть вопросы. ВАСИЛИЙ КЛАТ, директор Департамента т... Прочитать

ЧП произошло в районе бывшего хлебозавода. Троллейбус 12 маршрута двигался по проспекту Металлургов в сторону Кальмиусского района. АЛЕКСАНДР, водитель троллейбуса: "Произошёл сход токаприёмников вследствие чего оборван провод". По словам специалистов, подобные аварии были и ранее. А вот пассажиры, а их был полный салон, к таким форс-мажорам не привыкли. Многие требо... Прочитать

Самые умные, талантливые и перспективные. Конференция объединила более полусотни молодых учёных, а комбинат Ильича выступил площадкой для реализации своих идей и инновационных решений в украинской металлургии специалистов разных предприятий страны. КОНСТАНТИН ПИСМАРЁВ, директор по технологии и качеству ЧАО «ММК им. Ильича»: "Сегодня может для кого-то это будут первые ша... Прочитать

"Пробуждение", "Сказочная зима", "Нежданные гости", "На земле деда Олеяна". На выставке представлено 80 полотен мастера. На этом этюде Леонид Бондаренко запечатлел одну из первых встреч со своей будущей женой. Мария Петровна вспоминает, художник часто черпал вдохновение в природе Прибалтики, Черниговщины и, особенно, родного края. МАРИЯ БОНДАРЕНКО, вдова художника: "Я как-то наблюда... Прочитать

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